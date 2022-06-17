Лайшев о словах Трусовой про золото Олимпиады: «Это нормальная ситуация и нормальная позиция. Даже нам всем становится веселее от этого жить!»

Президент высказался о словч Александры Трусовой, которая заявила, что заслуживала золото Олимпиады-2022.

«Это нормальные обиды нормальной спортсменки. В этом ничего такого нет. Такое всегда происходит у тяжеловесов в борьбе. Каждый большой человек это проходит и настраивает: «Да я его выиграю! Я сейчас его накручу и наверчу!» Это такой самонастрой на борьбу. Такая психология абсолютно известна в спорте.

Иногда так настраивают и тренеры: «Ты лучше всех и одолеешь каждого!» Также подобные заявления воздействуют и на соперников. Есть амбиции, а это подогревает интерес у любителей спорта. В нашем случае — фигурного катания.

Это нормальная ситуация и нормальная позиция. Даже нам всем становится веселее от этого жить!» — сказал Лайшев.

«Для меня важна была только золотая медаль. Считаю, что заслужила ее своим прокатом». Александра Трусова об Олимпиаде