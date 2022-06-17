Спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии о словах Трусовой про Олимпиаду: «После драки кулаками не машут»

Спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян прокомментировал слова , которая заявила, что заслуживала золото Олимпиады-2022.

«Так высказываться не стоит после Олимпиады, обычно после драки кулаками не машут. Мнение у всех разное, но результат уже известен, она заняла второе место.

Сейчас Саше стоит зацикливаться на работе, чтобы в будущие годы она была на высоте и выигрывала соревнования», – сказал Варданян.

Спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии: «Не понравилось, как каталась Трусова на Олимпиаде, но она – гений. Все, что она делает, необыкновенно»

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде