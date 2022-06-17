Гончаренко о словах Трусовой про Олимпиаду: «Александра – отличная фигуристка, но результат такой, какой есть. Сейчас надо смотреть в будущее»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание Инна Гончаренко Александра Трусова Фигурное катание

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко отреагировала на слова Александры Трусовой, которая заявила, что заслуживала золото Олимпиады-2022.

В Пекине Трусова стала второй, уступив Анне Щербаковой.

«Я не склонна к тому, что после драки нужно кулаками размахивать. Большая часть спортсменов, которые едут на Олимпиаду, с претензией на золотую медаль.

Соревнования прошли, все участники расставлены по своим местам, сейчас надо смотреть в будущее. 

Александра Трусова отличная фигуристка, у которой замечательные достижения, но результат такой, какой он есть. Молодец, что хотела победить, настоящий лидер!» – сказала Гончаренко.

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде

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