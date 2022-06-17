Бутырская о повышении возрастного ценза: «Подобное решение назревало. 15 лет – это еще пока не женщина, это ребенок»

Чемпионка мира по фигурному катанию прокомментировала решение Международного союза конькобежцев ( ) повысить возрастной ценз до 17 лет.

«Это исторически касается больше женского катания. Олимпийскими чемпионами становятся очень молодые девочки. Потом они очень резко пропадали.

Тут назревало подобное решение. Получается, что возрастным людям смысла нет выходить на Олимпийские игры и бороться за золото. 15 лет – это еще пока не женщина, это ребенок. Другое сознание, другая фигура, все дается легче.

Если бы я принимала такое решение, я бы может и была против. Меня это никогда не смущало. Но часто бывает, что в 15 лет ты можешь одно, а в 20 чаще всего не чего-то не хватает и спортсменки пропадают с поля зрения», – сказала Бутырская.

Если бы новый ценз действовал в фигурке и раньше, то Медведева и Слуцкая взяли бы олимпийское золото, а Загитова осталась без титулов