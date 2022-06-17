Член исполкома ФФКР Свиридов: «Исследование медицинской комиссии ISU о целесообразности повышения возраста – надерганные цитаты из различных источников»

Член исполкома Федерации фигурного катания России (ФФКР) Сергей Свиридов раскритиковал доклад медицинской комиссии Международного союза конькобежцев (ISU) о целесообразности повышения возрастного ценза.
«При принятии решения конгрессом ISU о повышении минимального возраста участников была конкретная цель.
Но больше всего меня удивило приложенное исследование якобы медицинской комиссии – надерганные цитаты из различных источников. Я зайду в поисковую систему и найду таких с десяток. Серьезное исследование должно было проводиться на статистике, на конкретных примерах из фигурного катания», – сказал Свиридов.
Зачем возрастной ценз фигуристок повышают до 17 лет? Вот самое полное объяснение, почему это необходимо