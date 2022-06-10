Туктамышева о непопадании на Олимпиаду-2022: «У меня не было чувства обиды, и на кого обижаться? Все было по справедливости»

Чемпионка мира по фигурному катанию рассказала, как восприняла непопадание на -2022 в Пекине.

– Сильно переживала, что не поехала на Олимпиаду?

– Нет, не сильно. После чемпионата России я в принципе понимала, что шансов у меня, скорее всего, нет. Девочки отобрались на Игры как положено, потому что очевидно были сильней. чемпионка мира, Саша Трусова с пятью четверными, как паровоз шла весь сезон.

У меня не было чувства обиды, и на кого обижаться? Если бы я твердо входила в тройку, и на отборочном старте все пошло прахом, тогда можно было бы переживать. А в данном случае то, что случилось, было правильно, все по справедливости. На чемпионате России я была седьмой. Олимпиада все показала, Аня стала олимпийской чемпионкой, хотя там расклад получился совершенно иной, чем все себе представляли.

– Но в целом олимпийский сезон у тебя получился удачным.

– Половина сезона точно, – сказала Туктамышева.