Туктамышева о непопадании на Олимпиаду-2022: «У меня не было чувства обиды, и на кого обижаться? Все было по справедливости»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева Олимпиада-2022 женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, как восприняла непопадание на Олимпиаду-2022 в Пекине.

– Сильно переживала, что не поехала на Олимпиаду?

– Нет, не сильно. После чемпионата России я в принципе понимала, что шансов у меня, скорее всего, нет. Девочки отобрались на Игры как положено, потому что очевидно были сильней. Аня Щербакова чемпионка мира, Саша Трусова с пятью четверными, Камила Валиева как паровоз шла весь сезон.

У меня не было чувства обиды, и на кого обижаться? Если бы я твердо входила в тройку, и на отборочном старте все пошло прахом, тогда можно было бы переживать. А в данном случае то, что случилось, было правильно, все по справедливости. На чемпионате России я была седьмой. Олимпиада все показала, Аня стала олимпийской чемпионкой, хотя там расклад получился совершенно иной, чем все себе представляли.

– Но в целом олимпийский сезон у тебя получился удачным.

– Половина сезона точно, – сказала Туктамышева.

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