Алексей Железняков: «Нашу защиту по делу Валиевой никто и слушать не станет. Золота нас будут лишать любым способом»

, хореограф группы , высказался о допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой.

— Сейчас допинговая история кажется событием из прошлой жизни, но в каком состоянии она была, когда только вернулась из Пекина?

— Конечно, я в душу залезть не могу, да и расспрашивать ее лично после того, что она перенесла, согласитесь, как-то некорректно.

Поначалу видел некую подавленность, но родные, друзья и поддержка миллионов ее вывели из этого состояния. Я думаю, сейчас она уже вспоминает это всё как страшный сон, но осадочек все равно теперь на всю жизнь.

Слишком рано дали ребенку понять, как этот мир жесток и несправедлив. Я думаю, она ментально повзрослела сразу лет на двадцать после такой суровой жизненной школы. Ками – чудесная девочка, у нее все будет хорошо.

— Что вообще это было? Как вы для себя объясняете допинговый скандал с участием Камилы Валиевой?

— У меня три варианта, исходя из логических размышлений и сопоставлений фактов: или это обыкновенная подстава (подлили, подсыпали в еду или напиток), или политика (откровенный заказ, провокация и фальсификация), или случайное попадание в организм (грязный продукт). Употребление Камилой допинга осознанно полностью исключаю.

Но как теперь что-либо доказать или опровергнуть? В свете последних событий нашу защиту никто и слушать не станет, к сожалению.

— На ваш взгляд, если виновные в этой истории найдутся, они должны быть наказаны?

— Если найдутся виновные в этой истории и это будет честно доказано, то их, конечно, нужно наказывать и очень серьезно.

Но я теперь не верю в какую-либо честность и справедливость. Тут в игру уже давно вступила политика. Могут просто подставить любого и сделать козлом отпущения. Так что этот змеиный клубок ох как нелегко теперь распутать.

— То есть на позитивный исход истории, в том числе в виде сохранения золотых медалей в командном турнире, нам рассчитывать не стоит?

— К сожалению, я думаю, золота они нас будут лишать любым способом и в итоге нам его не видать. Опять же, большую роль в этом сыграет сегодняшняя политическая ситуация. Дать сейчас нам золото — это как признать русских победителями. Запад этого не допустит. Будут использованы все рычаги и методы, как бы грустно это ни звучало, – сказал Железняков.