Лиз о поднятии ценза: «На пьедестал Пекина-2022 поднялась фигуристка, с которой от худобы почти спадало платье. Им просто придется морить себя голодом еще дольше»

Американский журналист и автор блога The Skating Lesson Дейв Лиз прокомментировал решение поднять возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет.

«Я не поддерживаю поднятие ценза. Не думаю, что это поможет фигурному катанию, и не уверен, что это снизит число спортсменок, прыгающих квады. Проблема не в возрасте, а в людях. Это решение позволит лишь спрятать проблему под слоем оборок, а суть не изменит. Легендарный тренер Фрэнк Кэролл (воспитал Мишель Кван – Sports.ru) недавно сказал, что теперь спортсменкам придется дольше оставаться худыми – только и всего.

Меня это беспокоит. Я вспоминаю, как на олимпийский пьедестал в Пекине поднялась фигуристка (а ей было 17 лет, то есть по новым правилам она бы все равно попала на Игры), с которой от ее худобы почти спадало платье. То есть выходит, что фигуристкам просто придется морить себя голодом еще дольше», – отметил Лиз.

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