Хайо Зеппельт: «Оправдания со стороны Валиевой, на мой взгляд, абсолютно не заслуживают доверия. WADA не поверила словам ее адвокатов»

Немецкий журналист Хайо Зеппельт высказался о допинг-скандале с российской фигуристкой в интервью американскому блогеру Дейву Лизу.

Во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что в декабре спортсменка сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин. Защита Валиевой утверждает, что вещество могло попасть в организм фигуристки из-за лекарства дедушки.

отстранило ее, а всего лишь через день так называемый дисциплинарный комитет агентства объявил, что отстранение снято и она может участвовать в соревнованиях. Для меня это является четким показателем, который говорит о том, что в России все еще есть люди, которые, очевидно, не хотят следовать правилам.

Что касается оправданий со стороны Валиевой, которые были озвучены широкой публике, они, на мой взгляд, абсолютно не заслуживают доверия. У меня была возможность видеть то, что WADA написала в своем заявлении после заседания в Пекине. Было совершенно ясно, что WADA не поверила словам адвокатов Валиевой.

Возможно, некоторые люди в России, как тренер Этери Тутберидзе или их печально известный врач Филипп Шветский, который был вовлечен в практику использования ксенона спортсменами в прошлом, действовали сами по себе, а РУСАДА и другие люди ни о чем не знали. В России не только система государственного допинга, но также «персональный» допинг, который тренеры передают спортсменам», – сказал Зеппельт.

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