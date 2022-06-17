Американский журналист Дейв Лиз: «Слышал, что мне якобы платит Рудковская за то, чтобы я писал про Тутберидзе. Конечно, это неправда»

Американский журналист Дейв Лиз рассказал о своем блоге The Skating Lesson.

– Можно ли журналистику назвать твоим основным источником дохода? Можно жить на те деньги, которые приносит Patreon? А то ходят слухи, что тебе кто-то приплачивает за посты.

– Ох, если бы, ха-ха-ха. Да, я слышал, что мне якобы платит за то, чтобы я писал про Тутберидзе. Нет, конечно, это неправда.

Я зарабатываю на рекламе в ютубе (как все ютуб-блогеры) и от подписчиков Patreon. Вдобавок у меня есть другая работа, не связанная с фигурным катанием: я продюсирую видео в соцсетях на тему ЗОЖ – это может быть ролик и про жизнь с диабетом, и про важность ментального здоровья, и про аспекты здорового образа жизни в целом.

– Что отнимает у тебя больше всего? Трансляции, видео, соцсети?

– Самое сложное и важное – ориентироваться в потоке новостей, замечать детали и делать из них выводы. Не все, наверное, знают, но я стал заниматься фигурным катанием. И тренируюсь я на тех же катках, на которых работают либо действующие российские тренеры, которые приезжают в Америку по делам, либо бывшие российские фигуристы, которые теперь устроились тут тренерами.

Почти все мои наставники – либо русские, либо украинцы. Я много чего слышу, многое замечаю. Вокруг меня постоянно что-то обсуждают. Один из моих тренеров вчера звонил врачу Филиппу Шветскому, который в тот момент отдыхал на даче у . Мне кажется, в России не до конца понимают, как тесно между собой все связаны в фигурном катании.

Так что достаточно наблюдать за тем, что творится вокруг – и делать выводы. На этом же катке тренируется и израильская сборная, так что вокруг много воистину международных разговоров, – сказал Лиз.

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