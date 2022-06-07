Елена Вайцеховская: «Тутберидзе, на мой взгляд, блистательный администратор. Для меня она – не тренер, который учит, развивает спортсмена»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением о тренерской работе Этери Тутберидзе.

«Тутберидзе, на мой взгляд, совершенно блистательный администратор. Для меня Тутберидзе – это не тренер, который учит, развивает спортсмена. Прыжкам учит Дудаков, хореографию ставит Глейхенгауз, Этери ее шлифует. Но это, по-моему, звучит унизительно про нее.

Чисто мое мнение: Этери совершенно гениальный стратег, человек, который выстроил гениальную систему и который очень четко и жестко следит за тем, чтобы эта система не давала ни единого сбоя. Я не знаю ни одного специалиста, кто так ориентировался бы в правилах.

Любую спортсменку Тутберидзе взять – ты знаешь, что там будет все четвертого уровня, потому что здесь будут все необходимые черты для этого, здесь будут все необходимые позиции. Можно спиной ко льду сидеть и говорить: сейчас будет это, сейчас будет это, а потом будет вот так.

На мой взгляд, – Этери, конечно, не согласится, – беда этого подхода заключается в том, что понимать то, что делают на льду, эти девочки начинают тогда, когда они уже заканчивают кататься. Она гениальный стратег, гениальный администратор, гениальный мотиватор, она прекрасно знает, чего она хочет, она очень быстро учится, но она никогда не делает лишнего.

Я расшифрую. Знаете, есть такое хорошее выражение: профессионал лишнего шага не сделает. Когда я вижу ее программы, я вижу, что они построены безупречно с точки зрения системы. Но любого спортсмена туда воткни, и программа будет кататься, смотреться.

Мне не хватает индивидуальности. Возьмите, Камила Валиева – гениальная спортсменка, волшебная. Таких рук, ног, силы мышечной, резкости, глаз – это сундук, наполненный несметными богатствами. Программы: «Девочка на шаре», «Болеро». «Болеро» зашло? Мне нет», – сказала Вайцеховская в подкасте «Ход коньком».