Тренеры Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков посетили церемонию вручения государственных наград российским олимпийцам в Кремле.
Чемпионов Пекина-2022 награждал президент России Владимир Путин, серебряных и бронзовых призеров – вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента Игорь Левитин.
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе не пришла на церемонию.
На встрече с Путиным и членами Правительства РФ присутствовали ученики Тутберидзе Камила Валиева, Александра Трусова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.