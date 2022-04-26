Тренеры Даниил Глейхенгауз и посетили церемонию вручения государственных наград российским олимпийцам в Кремле.

Чемпионов Пекина-2022 награждал президент России Владимир Путин, серебряных и бронзовых призеров – вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента Игорь Левитин.

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе не пришла на церемонию.

На встрече с Путиным и членами Правительства РФ присутствовали ученики Тутберидзе Камила Валиева, Александра Трусова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.