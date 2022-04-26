Тутберидзе не пришла на встречу олимпийской сборной с Путиным, Глейхенгауз и Дудаков были в Кремле

Теги сборная России Владимир Путин Олимпийская сборная России женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Сергей Дудаков Фигурное катание

Тренеры Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков посетили церемонию вручения государственных наград российским олимпийцам в Кремле.

Чемпионов Пекина-2022 награждал президент России Владимир Путин, серебряных и бронзовых призеров – вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента Игорь Левитин.

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе не пришла на церемонию.

На встрече с Путиным и членами Правительства РФ присутствовали ученики Тутберидзе Камила Валиева, Александра Трусова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

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