Валиева, Щербакова и Трусова отсутствуют на сборе группы Тутберидзе в Новогорске

Сбор группы в Новогорске проходит без , и .

Как сообщает «Матч ТВ», сейчас там находятся Дарья Усачева, Майя Хромых, Даниил Самсонов, Морис Квителашвили, Аделия Петросян, Софья Акатьева и юные представители группы.

По информации телеканала, Валиева и Трусова заехали на сбор вместе с остальной командой, но потом покинули Новогорск.

Ранее стало известно, что Валиева исполнит главную роль в ледовом спектакле Татьяны Навки «Аленький цветочек», а Щербакова выступит в шоу Ильи Авербуха. Трусова сейчас принимает участие в шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов».

В Новогорске фигуристов тренируют и Сергей Дудаков. Тутберидзе в настоящее время находится в США со своей дочерью Дианой Дэвис.

Где теперь смотреть Трусову, Валиеву и Щербакову? Саша вернулась к Плющенко, у Ани – 24 шоу за месяц, а Камила в команде с Навкой и Загитовой