Первый тренер Трусовой: «В России все поставлено на результат. Родители ведут трехлетнего ребенка на фигурное катание и спрашивают, какие шансы на сборную»

Первый тренер Александры Трусовой Ольга Шевцова высказалась о детской подготовке в России и за рубежом.

«В России все поставлено на результат. Родители ведут трехлетнего ребенка на фигурное катание и спрашивают, какие у них шансы попасть в олимпийскую сборную. У меня сейчас есть заграничная девочка, у нее двойное гражданство, а в Рязани она заканчивает девятый класс, сдает ОГЭ, параллельно учится в Катаре, раньше – в Канаде.

Она смотрит на наш уровень, и глаза округляются. Мы ее спрашиваем: «А как там?» Она отвечает, что там ребенка никто не заставляет, если он хочет – тренируется. До 10 лет вообще никто не ставит во главу угла результат.

Только после 10 лет задумываются о том, чтобы заняться профессионально: может быть, больше льда взять, уроки у другого тренера. У нас по-другому – это идет еще из СССР, особенно в Москве, но это распространяется и на регионы – мы тянемся за столицей.

В своих условиях тоже готовим детей быстрее, чем в других странах. У нас есть стремление к чему-то, не отстать от Москвы», – заявила Шевцова.