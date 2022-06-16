«Трусова физически и эмоционально была истощена. Снимать это – ошибка журналистов». Первый тренер фигуристки о ее эмоциях на Олимпиаде

Первый тренер Александры Трусовой Ольга Шевцова ответила на вопрос об эмоциях фигуристки после выступления на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В феврале Трусова взяла серебро в одиночном катании. После произвольной программы она была недовольна результатом и расплакалась – это попало в эфир трансляции.

– Первая реакция – не надо было это снимать. Думаю, это ошибка журналистов. Потому что, во-первых, она все равно ребенок, она физически, эмоционально истощена была.

Любой человек ожидает от своего выступления самого лучшего, и, когда ты выполнил поставленную задачу, всегда ждешь адекватного результата. Я думаю, это всплеск ее эмоций. А виноваты в этом журналисты – не все эмоции нужно вот так снимать.

– Когда она была маленькая, бывали такие моменты?

– У нас все дети переживают очень тяжело свои маленькие неудачи. Я всегда им говорю: «На людях плакать нельзя. Переживай где-то там, где тебя никто не видит – дома, с родителями». Стараюсь учить держать эмоции при себе, – рассказала Шевцова.

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