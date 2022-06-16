Первый тренер Трусовой: «Семью Саши не устраивало ни третье, ни второе место – только победа. И сейчас она такая же»

Первый тренер Александры Трусовой Ольга Шевцова рассказала о характере фигуристки, а также о начале ее карьеры.

– Я читал, что родители Саши сомневались, стоит ли переходить в более серьезную группу, но она настояла.

– Эту внутреннюю борьбу в семье я не знаю, но Саша всегда двигалась вперед без сомнений. Она всегда в коллективе находила себя, у нее не было проблем в общении. Прежде чем перевести ее в ту группу, мы ездили в лагерь – как раз открылась школа в 2011 году, и мы поехали в спортивный лагерь, где были старшие дети из учебно-тренировочной группы.

Получилось так, что у Саши была возможность побыть в этом лагере не все три недели, а одну. Но она уже там все равно со всеми подружилась, и не было проблемы вхождения в новый коллектив, поэтому я не слышала такого, что нужно или не нужно переходить – не было никаких сомнений лично у нее. А родители никаких предположений не высказывали – остаться или нет.

Мы тренерским коллективом сообщили, что хотим перевести Сашу в старшую группу, а они: «Ну, хорошо», приняли это за должное. Причем Саша у меня-то в группе каталась – она была 2004 года, а я набирала 2003 года рождения, то есть все остальные дети были на год старше изначально.

– Другие дети, наверное, были крупнее, выше. У Саши не было проблем из-за этого?

– Нет. Она там была лучшей, все за ней тянулись уже тогда. Не возраст решает, все от характера. Когда человек компанейский, может найти, о чем поговорить со старшими, то все нормально.

– Саша – компанейский человек?

– В детском возрасте в своей компании, да. Может быть, перед интервью, взрослыми, телевидением она чувствует себя некомфортно, наверное, но в детском коллективе проблем у нее не было.

– Как вам кажется, что для Саши важнее – медали или рекорды?

– Сегодня читала, что она хочет двигаться вперед, хочет учить что-то новое — она так и говорит: «Неинтересно делать то, что я умею». Но, естественно, хочет быть первой – она всегда хотела быть первой, даже когда маленькая была.

И семью не устраивало ни третье, ни второе место – только победа. И сейчас она такая же. Говорит: «Хочу выучить пятерной, попытаться хотя бы. Хочу сделать это первой».

– Саша изменилась за 10 лет?

– Застенчивая до сих пор. Может быть, более уверенная в себе, но камеры не любит. Вот такое впечатление, – сказала Шевцова.