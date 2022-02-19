Навка о парном катании на Олимпиаде: «Уверена, если бы турнир проходил в другой стране, то, наверное, китайцам снизили бы больше баллов за ошибку»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала итоги соревнований пар на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место, Анастасия Мишина и Александр Галлямов – третье. Победили китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань, опередившие серебряных призеров на 0,63 балла по сумме двух программ.

«Две медали в парном катании на Олимпийских играх – это чудесно, прекрасно! Конечно, мы все ждали сегодня золото и видели, что разница совсем маленькая, все наши пары катались безупречно. Я поздравляю Максима Транькова, команду Этери Тутберидзе, Тамару Николаевну Москвину и всех наших спортсменов.

Уверена, если бы турнир проходил в любой другой стране, то, наверное, китайцам снизили бы больше баллов за ошибку, которую они допустили. Сегодня китайцам помогла домашняя обстановка, но в любом случае это величайшая пара, они заслуживают быть олимпийскими чемпионами», – сказала Навка.

Думаете, наши пары проиграли китайцам из-за домашнего судейства? Нет, все решили 2 суперэлемента, которые делают только чемпионы

Тарасова и Морозов – наша лучшая пара! Отыгрались за провал 4 года назад – переход к Тутберидзе точно был не зря