Алексей Железняков: «Готов был драться с Плющенко, искренне говорю. Эта ситуация коснулась лично меня и моей семьи, задело очень сильно»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о перепалках с представителями академии , а также о ситуации, когда он вызвал Плющенко на дуэль.

– Касательно скандалов – а если взять прошлый сезон? Согласись, это же было красиво – такое прям дерби Тутберидзе против Плющенко.

– Ну, со стороны Этери какое было дерби? Так, пару комментариев дала, не больше. Дерби, скорее, с другой стороны было, ха-ха.

А Этери вообще не любитель вступать в перепалки, интервью давать. Она одно-два предложения скажет – и все, может годами молчать. Ну, только если совсем уж задели... А тогда с той стороны действительно задевали.

Замес был по-настоящему серьезный, когда девчонки переходили. И заказные статьи шли во всяких пабликах.

И когда я все это видел, просто не мог промолчать. А потом подумал – все, хватит бодаться с этими ветряными мельницами и отошел в сторону. Сказал еще про себя: «Этери, ну, молодец! Мудро поступаешь, что молчишь. Пусть они там лают».

Хотя иногда свербит, знаешь, какую-нибудь ответку написать. Но именно это им и нужно, они этим питаются. А нам это не нравится, мы свой свет лучше будем дарить детям и своей работе.

Вступать в эти дрязги на самом деле очень тяжело. Когда участвовал в них, я прям чувствовал, как из меня выходит энергия. Это выедает, выжигает изнутри и затягивает, как болото. И я решил, что с этим пора заканчивать.

– Но сперва выступил с вызовом Плющенко на бой.

– Да, потому что в какой-то момент эта ситуация коснулась меня лично и моей семьи и меня это задело очень сильно.

– Неужели ты правда был готов драться?

– Да, готов. Искренне это говорю.

– Ну это был бы суперхайп.

– С одной стороны, да. А с другой – можно подумать, чем это все могло закончиться для обеих сторон. Да и потом, «похайпиться» – не та цель, которую я преследовал.

Я был в ярости, когда писал этот пост. А затем уже жена рассудила, мы с ней поговорили, и я понял, что это все так себе. Путь в никуда, не стоит оно того.

– Но наблюдать за этим противостоянием все равно было интересно.

– Ну, да. Это же движуха, драйв для болельщиков. А людей, которые внутри этим всем занимаются, это выедает.

– Неужели команде Тутберидзе не было интересно посоперничать?

– Нет, поверь мне. Это неприятно, а не интересно. Болельщикам, людям со стороны – да, им нравится. «О, смотри, какой там замес, огнище!» Для них это круто, и ты прав, популярность это поднимает, но нам этого все же не хотелось бы. Это мешает работать, – сказал Железняков.

«Единственное мое желание – заткнуть твой неблагодарный поганый рот!» Хореограф группы Тутберидзе вызвал Плющенко на дуэль