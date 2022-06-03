Ирина Роднина: «Победный запал Тутберидзе со временем иссякнет? Естественно. Он закончился у Жука, у Тарасовой, у Чайковской»

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Ирина Роднина поделилась мнением о том, сколько будет длиться доминирование группы Этери Тутберидзе в женском одиночном катании. 

– У спортсмена есть период, когда он способен на большой результат – и этот возраст достаточно сильно ограничен — так и у тренера. У него тоже есть временные рамки, он не может постоянно выдавать результат.

– То есть у Этери Тутберидзе, грубо говоря, тоже со временем иссякнет победный запал?

– Естественно. Он закончился у Жука, у Тарасовой, у Чайковской.

– У Мишина пока не закончился.

– Но у него был достаточно большой перерыв в результатах. И у Мишина не было именно что плеяды. У него появлялся спортсмен – уходил, появлялся – уходил.

У него была троица: Алексей Урманов, Алексей Ягудин и Евгений Плющенко, они подряд шли. И чем все закончилось? Урманов закончил, Ягудин перешел к Тарасовой и на долгий срок остался только Евгений.

Это разные вещи – когда у тебя целая серия, поток чемпионов. Одного спортсмена можно готовить долго, а плеяду... Тут гораздо тяжелее. Износ гораздо выше.

– И на какой срок еще хватит запала, на ваш взгляд? Три олимпийских цикла прошло под ее доминированием.

– Я бы так не сказала. Вы что, считаете Юлию Липницкую олимпийской чемпионкой?

– Ну, в командном.

– Вот вы правильно сказали – в командном. А когда Юлия стала выступать в личном турнире, она допустила ошибки.

– Выходит, командных чемпионов мы не считаем?

– Просто командные и индивидуальные титулы – это разные вещи. Мы можем считать их чемпионами, но все же.

Знаете, в Советском союзе если ты занимал первое-второе место в индивидуальных дисциплинах, ты получал заслуженного мастера спорта. В командных соревнованиях за второе место такого звания не давали.

Это не значит, что они чем-то хуже. Просто это коллективный результат, не твой индивидуальный. Поэтому он чуть менее значимый, чем личный.

– То есть вы предлагаете считать плеяду Тутберидзе с Пхенчхана?

– Нет, это началось пораньше. На мой взгляд, с Жени Медведевой – с 2016 года. Ну, а что касается конкретных сроков – тут сказать, конечно, не смогу, – сказала Роднина. 

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