Тарасова и Морозов, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский вошли в состав сборной России на сезон-2022/23

Стал известен состав сборной России в парном катании на сезон-2022/23.

Состав сборной России

Пары

Основа

– Дмитрий Козловский

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Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин

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Карина Акопова – Никита Рахманин

Резерв

Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

Юниоры

Анастасия Егорова – Родион Маринский

Екатерина Петушкова – Евгений Маликов

Елизавета Романова – Валерий Назаров

Варвара Черемных – Даниил Бутенко

Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

Майя Шегай – Игорь Шамшуров

Резерв юниоров

Софья Маринина – Никита Финохин

Алиса Родионова – Алексей Карпов

Кого не возьмут в сборную России на новый сезон? Кажется, по критериям не остается места для Косторной или ученицы Тутберидзе