Тарасова и Морозов, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский вошли в состав сборной России на сезон-2022/23

Стал известен состав сборной России в парном катании на сезон-2022/23.
Состав сборной России
Пары
Основа
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин
Евгения Тарасова – Владимир Морозов
Карина Акопова – Никита Рахманин
Резерв
Ясмина Кадырова – Валерий Колесов
Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
Юниоры
Анастасия Егорова – Родион Маринский
Екатерина Петушкова – Евгений Маликов
Елизавета Романова – Валерий Назаров
Варвара Черемных – Даниил Бутенко
Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
Майя Шегай – Игорь Шамшуров
Резерв юниоров
Софья Маринина – Никита Финохин
Алиса Родионова – Алексей Карпов
Кого не возьмут в сборную России на новый сезон? Кажется, по критериям не остается места для Косторной или ученицы Тутберидзе