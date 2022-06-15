Тарасова и Морозов, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский вошли в состав сборной России на сезон-2022/23

Теги сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Анастасия Мишина Евгений Маликов Александр Галлямов Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Илья Княжук Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Никита Рахманин Ясмина Кадырова Карина Акопова Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Екатерина Петушкова Наталья Хабибуллина Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Варвара Черемных Даниил Бутенко Анастасия Егорова Родион Маринский Елизавета Романова Валерий Назаров Майя Шегай Игорь Шамшуров Софья Маринина Никита Финохин Алиса Родионова Алексей Карпов Фигурное катание

Стал известен состав сборной России в парном катании на сезон-2022/23.

Состав сборной России

Пары

Основа

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Анастасия МишинаАлександр Галлямов

Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин

Евгения ТарасоваВладимир Морозов

Карина Акопова – Никита Рахманин

Резерв

Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

Юниоры

Анастасия Егорова – Родион Маринский

Екатерина Петушкова – Евгений Маликов

Елизавета Романова – Валерий Назаров

Варвара Черемных – Даниил Бутенко

Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

Майя Шегай – Игорь Шамшуров

Резерв юниоров

Софья Маринина – Никита Финохин

Алиса Родионова – Алексей Карпов

Кого не возьмут в сборную России на новый сезон? Кажется, по критериям не остается места для Косторной или ученицы Тутберидзе

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