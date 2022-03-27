Мишина и Галлямов лидируют в мировом рейтинге ISU, Тарасова и Морозов – 2-е, Суй и Хань – 3-и, Бойкова и Козловский – 4-е

Теги сборная России ISU сборная Канады сборная США сборная Японии сборная Китая сборная Германии пары Вэньцзинь Суй Цун Хань Евгения Тарасова Кирстен Мур-Тауэрс Владимир Морозов Эшли Кэйн-Гриббл Ян Цзинь Майкл Маринаро Брендон Фрэйзер Алекса Книрим (Шимека) Чэн Пэн Рюичи Кихара Тимоти ЛеДюк Анастасия Мишина Нолан Зеегерт Евгений Маликов Роман Плешков Александр Галлямов Ксения Ахантьева Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Илья Княжук Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Полина Костюкович Аполлинария Панфилова Дмитрий Рылов Минерва Фабьен Хазе Алина Пепелева Рику Миура Никита Рахманин Алексей Брюханов Ясмина Кадырова Юлия Артемьева Михаил Назарычев Карина Акопова Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Екатерина Петушкова Екатерина Сторублевцева Иван Бальченко Наталья Хабибуллина Артем Грицаенко Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный мировой рейтинг фигуристов. Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют среди пар.

Пары

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 4391

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 3953

3. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 3920

4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 3259

5. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) – 3000

6. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 2929

7. Чэн Пэн – Ян Цзинь (Китай) – 2888

8. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 2712

9. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 2633

10. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 2513...

17. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 1778...

20. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев (Россия) – 1565...

22. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) – 1522...

28. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов (Россия) – 871...

32-33. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко (Россия) – 770

32-33. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 770...

37. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев (Россия) – 700...

46-47. Карина Акопова – Никита Рахманин (Россия) – 500

46-47. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков (Россия) – 500

48. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук (Россия) – 475...

50. Екатерина Петушкова – Евгений Маликов (Россия) – 428...

52. Полина Костюкович – Алексей Брюханов (Россия) – 406...

55. Екатерина Сторублевцева – Артем Грицаенко (Россия) – 364

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