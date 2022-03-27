Мишина и Галлямов лидируют в мировом рейтинге ISU, Тарасова и Морозов – 2-е, Суй и Хань – 3-и, Бойкова и Козловский – 4-е

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный мировой рейтинг фигуристов. Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют среди пар.
Пары
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 4391
2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 3953
3. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 3920
4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 3259
5. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) – 3000
6. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 2929
7. Чэн Пэн – Ян Цзинь (Китай) – 2888
8. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 2712
9. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 2633
10. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 2513...
17. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 1778...
20. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев (Россия) – 1565...
22. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) – 1522...
28. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов (Россия) – 871...
32-33. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко (Россия) – 770
32-33. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 770...
37. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев (Россия) – 700...
46-47. Карина Акопова – Никита Рахманин (Россия) – 500
46-47. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков (Россия) – 500
48. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук (Россия) – 475...
50. Екатерина Петушкова – Евгений Маликов (Россия) – 428...
52. Полина Костюкович – Алексей Брюханов (Россия) – 406...
55. Екатерина Сторублевцева – Артем Грицаенко (Россия) – 364