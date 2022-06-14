Сотникова о Трусовой в легкой атлетике: «Спорт спортом, но я только за, когда люди экспериментируют, пытаются выйти из колеи и желания воплощают в жизнь»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова оценила участие Александры Трусовой в турнире по прыжкам в длину в Москве.

– Недавно Александра Трусова взорвала медиапространство, когда попробовала себя в легкой атлетике в прыжках в длину.

– Да, я видела, потому что после этого она приехала выступать на шоу Плющенко. Это ново, это интересно, мы же разносторонние люди.

Сейчас время пробовать что-то новое, время отпусков, время перемен. Спорт спортом, но я только за, когда люди экспериментируют, пытаются выйти из своей колеи и свои желания воплощают в жизнь.

– Вы не хотели себя попробовать в чем-то новом?

– Почему нет, я уже не действующая спортсменка, а тренер. Все зависит от моего желания и времени и от того, насколько я готова, – сказала Сотникова.

«Я не умею прыгать! Песок все время в ботинки попадал». Саша Трусова в новом спорте – и мы это увидели