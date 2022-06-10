Александра Трусова: «Олимпиада очень сильно повлияла на мое изменение. Взросление шло с годами, а изменение было резко»

Серебряный призер Пекина-2022 в женском одиночном катании призналась, что изменилась после Олимпиады.

– Я всегда люблю пробовать новое, и когда прошла Олимпиада, я решила, что, наверное, сейчас момент, когда я могу попробовать что-то новое, разное.

– Прыжки в длину – это было ваше решение или это было предложение от ВФЛА?

– Я сказала в каком-то интервью, и мне потом предложили.

– Что самое тяжелое было в этих прыжках?

– Когда объяснили, стало все понятно. А когда шла, конечно, я не понимала. Мне казалось, что все сложно, я не знала, как приземляться, с какой ноги толкаться, у меня было много вопросов.

– Что пробовали такого же, что может с этим сравниться?

– Frame up strip. После Олимпиады я месяц танцевала, потом мы выложили видео. Мне очень нравится. Очень сильно Олимпиада повлияла на мое изменение.

– Взросление или изменение, как бы точнее описали?

– Взросление шло всегда, с годами, а изменение было резко. Но, наверное, все-таки вместе, – сказала Трусова.

«Я не умею прыгать! Песок все время в ботинки попадал». Саша Трусова в новом спорте – и мы это увидели