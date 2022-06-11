«И в третьей, и в четвертой попытках Трусова все время прибавляла. Стремление становиться лучше привлекает и детей, и взрослых». Тер-Аванесов о турнире по прыжкам в длину

Тренер по легкой атлетике Евгений Тер-Аванесов высказался об участии фигуристки Александры Трусовой в турнире по прыжкам в длину в Москве.

Соревнования проходили в рамках Недели легкой атлетики. Трусова исполнила четыре попытки: в первой прыгнула на 3,80 м, во второй – на 3,94, в третьей – на 4,10, в четвертой – на 4,19.

– Столкнулись ли вы с проблемами мотивации у своих подопечных с учетом той ситуации, в которой сейчас оказался российский спорт?

– Легкая атлетика в этом смысле очень хороший вид спорта, так как в ней измеряются результаты и их всегда можно сравнить. Например, вышла Саша Трусова первый раз в сектор, прыгнула 3,80 м. Ей была дана вторая попытка, и она улетела еще дальше.

И в третьей, и в четвертой она все время прибавляла. И вот этот ажиотаж, стремление становиться лучше и лучше привлекают и детей, и взрослых. Великих спортсменов, конечно, мотивируют встречи с зарубежными соперниками, Олимпийские игры. И это правильно. Но при этом цифры на табло – это все равно мерило всего.

Илья Иванюк на «Мемориале Знаменских» преодолел планку на высоте 2,34 м. Это лучший результат сезона в мире, который был показан на каких соревнованиях. На наших, московских! Ценен он? Безусловно», – сказал Тер-Аванесов.

«Я не умею прыгать! Песок все время в ботинки попадал». Саша Трусова в новом спорте – и мы это увидели