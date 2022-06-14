Ирина Привалова: «Все понимали, что достичь суперрезультата в прыжках в длину Трусовой будет сложно. Мы ей благодарны, она поддержала легкую атлетику»

Исполняющая обязанности главы Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) поблагодарила фигуристку за участие в Неделе легкой атлетики в Москве.

Трусова 9 июня выступила на соревнованиях по прыжкам в длину. Она выполнила норматив второго юношеского разряда, прыгнув на 4,19 м.

«Она никогда в жизни не прыгала в длину, но ей всегда это нравилось. Специфика легкоатлетических прыжков сильно отличается от прыжков в фигурном катании. У нас нужно разбежаться и на скорости прыгнуть.

В фигурном катании ты разогнался, с места прыгаешь, тебя за счет скорости разворачивает, и ты приземляешься на ноги, а у нас – на «пятую точку». Она четко могла выполнять указания попасть на линию, смогла рассчитать.

Все понимали, что достичь суперрезультата будет сложно. Мы были благодарны. Она это делала, чтобы поддержать легкую атлетику», — сказала Привалова в программе «Все на Матч».

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