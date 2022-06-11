Ирина Привалова: «Думаю, участие в легкоатлетическом турнире поможет Трусовой в фигурном катании, может, благодаря этому опыту она прыгнет пятерной»

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова оценила участие фигуристки Александры Трусовой в турнире по прыжкам в длину в Москве.

«Я думаю, что участие в нашем легкоатлетическом турнире поможет ей в фигурном катании, может, благодаря этому опыту она прыгнет пятерной, кто знает.

В любом случае новый опыт, умение концентрироваться, чтоб попасть на планку. Я думаю, от этого она получила хорошие эмоции, мы тоже зарядились позитивом и от этого выигрывает спорт», – заявила Привалова.

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Трусова мечтает о пятерном прыжке, но реально ли это? И можно ли выиграть за счет такой сложности?