Ирина Привалова: «Думаю, участие в легкоатлетическом турнире поможет Трусовой в фигурном катании, может, благодаря этому опыту она прыгнет пятерной»

Теги сборная России Ирина Привалова ВФЛА женское катание Александра Трусова Легкая атлетика

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова оценила участие фигуристки Александры Трусовой в турнире по прыжкам в длину в Москве.

«Я думаю, что участие в нашем легкоатлетическом турнире поможет ей в фигурном катании, может, благодаря этому опыту она прыгнет пятерной, кто знает.

В любом случае новый опыт, умение концентрироваться, чтоб попасть на планку. Я думаю, от этого она получила хорошие эмоции, мы тоже зарядились позитивом и от этого выигрывает спорт», – заявила Привалова.

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Трусова мечтает о пятерном прыжке, но реально ли это? И можно ли выиграть за счет такой сложности?

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