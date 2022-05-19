Гендиректор WADA о деле Камилы Валиевой: «Оно у нас на радаре. Ждем информацию из России»

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что агентство ждет информацию из России по поводу допингового дела фигуристки .

Во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что в декабре Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. На Играх фигуристка стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за допингового расследования.

«Я не могу комментировать идущее дело, оно расследуется Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Мы ждем решения, чтобы рассмотреть, соответствует ли оно кодексу и нужно ли подавать апелляцию. Оно у нас на радаре, мы ждем информацию из России», – сказал Ниггли.

Также Ниггли объяснил, почему WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием временно отстранить Валиеву от участия в .

«Несовершеннолетние спортсмены обладают особым статусом, но по кодексу этот статус не является причиной, по которой не накладывается временное отстранение.

Именно поэтому мы подали апелляцию в CAS, так как считаем, что все спортсмены должны находиться в равных условиях», – сказал гендиректор WADA.

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