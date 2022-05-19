Гендиректор WADA о деле Камилы Валиевой: «Оно у нас на радаре. Ждем информацию из России»

Теги сборная России допинг WADA Олимпиада-2022 женское катание Оливье Ниггли Камила Валиева Фигурное катание

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что агентство ждет информацию из России по поводу допингового дела фигуристки Камилы Валиевой.

Во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что в декабре Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. На Играх фигуристка стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за допингового расследования.

«Я не могу комментировать идущее дело, оно расследуется Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Мы ждем решения, чтобы рассмотреть, соответствует ли оно кодексу и нужно ли подавать апелляцию. Оно у нас на радаре, мы ждем информацию из России», – сказал Ниггли. 

Также Ниггли объяснил, почему WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием временно отстранить Валиеву от участия в Олимпиаде.

«Несовершеннолетние спортсмены обладают особым статусом, но по кодексу этот статус не является причиной, по которой не накладывается временное отстранение.

Именно поэтому мы подали апелляцию в CAS, так как считаем, что все спортсмены должны находиться в равных условиях», – сказал гендиректор WADA. 

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