Туктамышева о своем бренде одежды: «Он нормально продавался, но мне это наскучило. Поняла: не мое. Попробовала и вычеркнула»

Чемпионка мира 2015 года ответила на вопрос, чем собирается заниматься после завершения спортивной карьеры.

– Фигурное катание стало для тебя профессией или в перспективе рассматриваешь другие варианты?

– Я пыталась представить другие варианты, но это слишком серьезно, требует много времени, и я бы не чувствовала себя совсем счастливой.

Я пробовала заниматься тем, что не связано с фигурным катанием. Создала бренд одежды, который нормально продавался. Но мне это наскучило. Поняла: не мое. Но попробовала и вычеркнула.

Журналистика? Вообще, это хорошая тема. Но нельзя просто взять и сразу пойти работать. Чтобы стать хорошим журналистом, надо учиться.

Мне кажется, и у меня должно получиться. Я пробовала комментировать. Если хорошо знаешь предмет, о котором говоришь, это не так сложно.

Что касается тренерской работы, то не думаю об этом пока. Мне хочется еще самой покататься в шоу после завершения карьеры, посмотреть мир.

А тренерская профессия полностью поглощает, ты становишься привязанным к своим ученикам. Пока я к этому не готова. Да и вообще моя спортивная карьера продолжается, – сказала Туктамышева.