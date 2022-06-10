Елизавета Туктамышева: «Хочу выучить еще четверные. Попробовать вкрутиться в лутц, сделать сальхов, стабильно прыгать тулуп. Доказать себе, что я могу»

Чемпионка мира по фигурному катанию рассказала о желании выучить больше четверных прыжков.

– В чем ты находишь для себя мотивацию продолжать карьеру?

– У меня на самом деле не возникало сомнений на этот счет. Я хочу выучить еще четверные. Хочу их прыгать, перебороть свой страх. Хочу попробовать вкрутиться в лутц, сделать сальхов, стабильно прыгать тулуп. Если на сборе в Армении я в плохом, немного расслабленном состоянии смогла прыгнуть тулуп, то возможны и другие четверные.

Как говорит Алексей Николаевич (Мишин): кто делает тройной аксель, тот в принципе может четверные сальхов и тулуп собрать. Сальхов я как-то вкрутила, в четверть падала, но в принципе все реально.

Мне как спортсмену (а у нас с детства вырабатывается такой характер) хочется выжать из своего тела максимум, все, на что я способна. По моей физиологии и технике освоить другие четверные возможно. И мне хочется выучить их не для того, чтобы что-то доказать другим. Хочу доказать себе, что я это могу, что я сделала эти четверные в своем возрасте. Для меня это будет моя небольшая победа.

А по поводу соревнований… Если честно, то сейчас я совершенно не скучаю по соревнованиям. Мне нравится спокойный рабочий процесс. После олимпийского сезона я себя отпустила, дала себе морально выдохнуть. И это межсезонье было не таким как в прошлые годы. Когда уезжаешь на отдых, но все время думаешь о музыке, новых программах, что все нужно сделать просто супер и по максимуму.

В этот раз я позволила себе полностью выдохнуть, приняла для себя: как будет, так и будет. Буду плыть по течению. Кардинально менять свою жизнь сейчас не хочу, поэтому продолжу заниматься тем, что у меня хорошо получается. В сегодняшней ситуации, думаю, это правильный выбор, – сказала Туктамышева.