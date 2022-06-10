Елизавета Туктамышева: «Не уверена, что короткая Freedom останется на следующий сезон. Я бы хотела поставить еще одну программу и выбрать лучшую из двух»

Чемпионка мира по фигурному катанию рассказала, что может сменить короткую программу под песню Бейонсе Freedom.

– Выступив на Кубке Первого канала с новой короткой программой и прыгнув четверной тулуп на сборе в Армении, ты дала ясно понять, что не сомневаешься в намерении продолжать спортивную карьеру. Верно?

– Да. Что касается прыжков, то когда я чувствую, что могу их прыгать, то тренирую. Особенно в конце сезона, когда тело уже более расслабленно, нет такого стресса, лишних эмоций, снимаешь с себя всю эту нагрузку. После небольшой передышки как-то появляется больше энтузиазма, есть время работать над четверными. И на сборе в Ереване как раз все сложилось, и я прыгнула четверной тулуп.

Но вы правильно сказали по поводу моего решения, я не собиралась заканчивать карьеру. Хотя короткая Freedom была сделана для Кубка Первого канала, чтобы попробовать что-то новое. Я не уверена, что эта программа останется на следующий сезон, потому что новый сезон начнется еще не скоро. И мое искреннее желание, я не знаю, поддержат ли его тренеры, но я бы хотела поставить еще одну короткую программу и затем выбрать лучшую из двух. Когда есть выбор – это всегда хорошо.

– С Мишиным вы не в первый раз делаете для сезона несколько программ. Можешь объяснить причину?

– Я уже говорила об этом. У Алексея Николаевича часто возникают идеи поставить несколько программ, когда есть свободный промежуток времени, чтобы уйти от монотонной работы. Любая программа, даже если она оказалась неудачной, дает опыт и возможность попробовать новое.

Поэтому и сейчас мы не стали упускать момент, когда после Олимпиады приехал постановщик Адам Шоя. Мы уже давно знакомы. Адам поставил программы мне и Жене Семененко. Поставили мы быстро и как-то легко. С Адамом мы очень хорошо понимаем друг друга, поэтому и программа получилась выделяющаяся, достаточно нестандартная – такая, как я люблю.

– Есть мысли по поводу произвольной?

– Мне не хочется сильно уходить в какие-то эксперименты. Лучше сделать своё и спокойнее провести этот сезон. Но это пока. Возможно, мой настрой еще поменяется.

Сейчас тяжело что-то загадывать. И до конца я не осознаю, насколько другим будет новый сезон. Готовлюсь как к обычному, но не форсирую, как перед Олимпиадой, – сказала Туктамышева.