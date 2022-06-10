Елизавета Туктамышева: «Не уверена, что короткая Freedom останется на следующий сезон. Я бы хотела поставить еще одну программу и выбрать лучшую из двух»

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание Адам Шоя Фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, что может сменить короткую программу под песню Бейонсе Freedom.

– Выступив на Кубке Первого канала с новой короткой программой и прыгнув четверной тулуп на сборе в Армении, ты дала ясно понять, что не сомневаешься в намерении продолжать спортивную карьеру. Верно?

– Да. Что касается прыжков, то когда я чувствую, что могу их прыгать, то тренирую. Особенно в конце сезона, когда тело уже более расслабленно, нет такого стресса, лишних эмоций, снимаешь с себя всю эту нагрузку. После небольшой передышки как-то появляется больше энтузиазма, есть время работать над четверными. И на сборе в Ереване как раз все сложилось, и я прыгнула четверной тулуп.

Но вы правильно сказали по поводу моего решения, я не собиралась заканчивать карьеру. Хотя короткая Freedom была сделана для Кубка Первого канала, чтобы попробовать что-то новое. Я не уверена, что эта программа останется на следующий сезон, потому что новый сезон начнется еще не скоро. И мое искреннее желание, я не знаю, поддержат ли его тренеры, но я бы хотела поставить еще одну короткую программу и затем выбрать лучшую из двух. Когда есть выбор – это всегда хорошо.

– С Мишиным вы не в первый раз делаете для сезона несколько программ. Можешь объяснить причину?

– Я уже говорила об этом. У Алексея Николаевича часто возникают идеи поставить несколько программ, когда есть свободный промежуток времени, чтобы уйти от монотонной работы. Любая программа, даже если она оказалась неудачной, дает опыт и возможность попробовать новое.

Поэтому и сейчас мы не стали упускать момент, когда после Олимпиады приехал постановщик Адам Шоя. Мы уже давно знакомы. Адам поставил программы мне и Жене Семененко. Поставили мы быстро и как-то легко. С Адамом мы очень хорошо понимаем друг друга, поэтому и программа получилась выделяющаяся, достаточно нестандартная – такая, как я люблю.

– Есть мысли по поводу произвольной?

– Мне не хочется сильно уходить в какие-то эксперименты. Лучше сделать своё и спокойнее провести этот сезон. Но это пока. Возможно, мой настрой еще поменяется.

Сейчас тяжело что-то загадывать. И до конца я не осознаю, насколько другим будет новый сезон. Готовлюсь как к обычному, но не форсирую, как перед Олимпиадой, – сказала Туктамышева.

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