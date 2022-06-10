Александр Горшков: «Российская делегация на конгрессе ISU старалась сделать максимум в той ситуации, в которой мы все сейчас находимся»

Президент Федерации фигурного катания России ( ) заявил, что российская делегация старалась сделать максимум на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU).

«Российская делегация на конгрессе ISU старалась сделать максимум в той ситуации, в которой мы все сейчас находимся», – сказал Горшков.

Среди прочего конгресс продлил отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

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