Александр Горшков: «Российская делегация на конгрессе ISU старалась сделать максимум в той ситуации, в которой мы все сейчас находимся»

Теги ISU ФФКР Александр Горшков Фигурное катание

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что российская делегация старалась сделать максимум на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU).

«Российская делегация на конгрессе ISU старалась сделать максимум в той ситуации, в которой мы все сейчас находимся», – сказал Горшков.

Среди прочего конгресс продлил отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

⚡ Главные итоги конгресса ISU: подняли возрастной ценз в женском катании до 17 лет, отстранение России осталось в силе, Лакерник покинул пост вице-президента

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные