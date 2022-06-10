Александр Горшков: «Российская делегация на конгрессе ISU старалась сделать максимум в той ситуации, в которой мы все сейчас находимся»

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что российская делегация старалась сделать максимум на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU).
«Российская делегация на конгрессе ISU старалась сделать максимум в той ситуации, в которой мы все сейчас находимся», – сказал Горшков.
Среди прочего конгресс продлил отстранение российских спортсменов от международных соревнований.
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