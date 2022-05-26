Максим Ковтун: «ФФКР будет бороться до последнего, чтобы ситуация в фигурном катании в России нормализовалась»

Двукратный призер чемпионатов Европы Максим Ковтун высказался о ситуации с отстранением российских спортсменов.

– Какие действия должны быть у нового-старого руководства ФФКР в нынешней непростой ситуации? Нужно создавать свои международные турниры вопреки позиции ISU? Или отстаивать через суды право российских спортсменов принимать участие в международных турнирах?

– Прежде всего хочется поздравить Александра Георгиевича Горшкова с переизбранием. Что касается ваших вопросов, то я уверен в одном: федерация будет бороться до последнего, чтобы ситуация в нашем виде спорта нормализовалась. У нас конкретно, в России.

А какие решения будут принимать, я не знаю. Мне же кажется, что варианты, которые существуют, нужно испробовать. Просто так бросать ребят никто не будет, и, само собой, нельзя этого делать. У нас фигуристы топового мирового уровня. Без них спорт очень сильно обеднеет.

Это может сильно повредить мировому фигурному катанию: просто его популярность из-за отсутствия конкуренции будет падать, – сказал Ковтун.

Федерация фигурного катания планирует провести серию соревнований «Гран-при России». Она будет включать шесть этапов