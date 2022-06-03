Горшков о конгрессе ISU в Таиланде: «Делегация вылетает завтра. Летим в полном составе, ограничений нет»

Теги ISU ФФКР Александр Горшков Фигурное катание

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков сообщил, что российская делегация в полном составе вылетает на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) завтра, 4 июня.

Конгресс ISU пройдет с 6 по 10 июня на Пхукете (Таиланд).

«Делегация вылетает завтра. Летим в полном составе, ограничений нет», – сказал Горшков.

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