Горшков о конгрессе ISU в Таиланде: «Делегация вылетает завтра. Летим в полном составе, ограничений нет»

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков сообщил, что российская делегация в полном составе вылетает на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) завтра, 4 июня.
Конгресс ISU пройдет с 6 по 10 июня на Пхукете (Таиланд).
«Делегация вылетает завтра. Летим в полном составе, ограничений нет», – сказал Горшков.
Расписание конгресса ISU в Таиланде: там рассмотрят повышение возрастного ценза до 17 лет и выберут президента организации
«Ничего мне не известно, вообще ничего». Трансфер Косторной, допинг Валиевой, скандал с Нугумановой – у босса фигурки на все один ответ