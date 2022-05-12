Авербух о новой произвольной для Туктамышевой: «Музыка специально написана для этой программы. Лиза может раскрыться по-другому, это в некотором роде эксперимент»

Хореограф Илья Авербух рассказал о работе над произвольной программой для Елизаветы Туктамышевой.

«Вчера с Лизой Туктамышевой начали постановку новой произвольной программы. Работалось, как всегда, легко, свободно и очень творчески!

Всегда благодарю Алексея Николаевича Мишина за его учеников – интеллигентных, тактичных и творческих. Надеюсь, что все получится!» – написал Авербух в соцсетях.

«Музыка достаточно сложная, написанная российским композитором, большим другом Лизы. Специально написана для этой программы. Лиза в ней может раскрыться по-другому, это в некотором роде эксперимент.

Будем еще показывать эту программу Алексею Николаевичу, он ее пока еще не видел, Лиза приехала в Москву специально для постановки этой программы. Это действительно что-то новое для нее, и Лиза сама сказала, что хочет попробовать поэкспериментировать.

Может ли в новой произвольной программе появиться четверной тулуп? Это уже будет решать Мишин. На данный момент мы закладываем шаги для заходов под два тройных акселя, один – в каскаде. Но это как решит Алексей Николаевич», – цитирует Авербуха «Матч ТВ».