Мишин на вопрос о том, будет ли Туктамышева тренироваться с Авербухом: «Это какой-то бред. До свидания, я этого вопроса не слышал»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин ответил на вопрос о том, будет ли Елизавета Туктамышева тренироваться с Ильей Авербухом.

«Это какой-то бред. До свидания, я этого вопроса не слышал», – рассмеявшись, сказал Мишин корреспонденту «Матч ТВ».

Сейчас Авербух работает над постановкой произвольной программы фигуристки. Ранее он также сообщал о планах начать тренерскую карьеру.

Авербух о новой произвольной для Туктамышевой: «Музыка специально написана для этой программы. Лиза может раскрыться по-другому, это в некотором роде эксперимент»