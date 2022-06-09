Тарасова об искусственном интеллекте в фигурном катании: «Улучшит ли это качество работы судей? Работу судей может улучшить только честное и благородное судейство»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о планах Международного союза конькобежцев ( ) внедрить искусственный интеллект в судейство фигурного катания.

«Я думаю, что Лакерник знает, о чем он говорит, и мы тоже знаем. Улучшит ли это качество работы судей в фигурном катании? Вы знаете, работу судей может улучшить только честное и благородное судейство.

Окажет ли влияние новая технология на фигурное катание? Если люди, которые предлагают вам что-то серьезное, будут делать ошибки, вы все равно не добьетесь ничего хорошего.

Являются ли плюсом такие технологии для фигурного катания? Думаю, что это плюс. Это было всегда, мир фигурного катания меняется, и мы надеемся, что к лучшему, но отстранение как работника московской федерации на выборах – это нонсенс, какой-то чужой крючок, у которого есть деньги, захватил эту власть», – сказала Тарасова.