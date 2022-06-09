Валентин Писеев: «Уход Лакерника из ISU повлияет не только на позиции России в мировой системе фигурного катания, но и в целом на этот вид спорта»

Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев высказался о предстоящем уходе Александра Лакерника с поста вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU).

«Он в целом оказывал серьезное влияние на развитие фигурного катания в мире. Особенно в технической части. И как представитель России по мере своих возможностей способствовал тому, чтобы интересы наших спортсменов учитывались.

Его уход из ISU повлияет не только на позиции нашей страны в мировой системе фигурного катания, но и в целом на этот вид спорта. Я бы не стал связывать сложение полномочий Лакерника с какими-то предубеждениями в отношении него лично или России в целом. Ведь нашим гражданам официально не запретили избираться в руководящие органы ISU», – заявил Писеев.

«Я не знаю, кто сейчас способен столь глубоко формировать систему, как это сделал Лакерник. При этом он был равноудаленным человеком, не увлекался лоббированием интересов российских спортсменов, хотя такие возможности у него были. Тогда бы наше превосходство было еще выше, но Лакерник сделал все, чтобы не дать ISU повода подозревать его в ангажированности.

Теперь наступают сложные времена. Но уверен, что наше фигурное катание справится и сохранит свои позиции, если его искусственным путем не оставят в изоляции», – добавил почетный президент ФФКР.

Россиянин Александр Лакерник покинет пост вице-президента ISU из-за возрастных ограничений для чиновников организации