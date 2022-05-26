Алена Косторная: «На Олимпиаде не могла не радоваться за Щербакову, потому что мы хорошо дружим. Но мне было очень обидно за слезы Трусовой и Валиевой»

Чемпионка Европы Алена Косторная прокомментировала итоги женского олимпийского турнира в Пекине-2022, где победу одержала , а заняла второе место.

«Безусловно, Саша – боец, борец. Она выполнила свой контент, с которым боролась очень долго. Большое уважение к ней за это.

Я не могла не радоваться за свою подругу, потому что с Аней мы хорошо дружим, я не раз говорила. Но мне было очень обидно, когда я видела слезы Саши и Камилы, чисто по-человечески.

Слезы Трусовой? Я не могу точно сказать… Может, она была уверена, что, полностью выполнив контент, она будет непобедима. Думаю, по большей части так и было. Саша хотела выполнить этот контент (пять четверных прыжков – Sports.ru) не потому, что просто было такое желание, а потому что это была какая-то гарантия: сделав максимум, выполнив все, она будет непобедима. Но судьба распорядилась иначе.

Она уже была уверена в этом (в победе) и тут – раз. И она понимает, что сделала все, что от нее зависело, до последнего, а все равно нет. Она столько раз была второй, третьей. Может, она понимала, что тут не прыгнула, там не докрутила, а могла быть первой. А тут она все сделала, а все равно не первая. Она столько лет к этому шла, и все равно нет», – сказала Косторная.