Плющенко после ледового шоу в Губкине: «Спасибо за ваш прием! За ваши стоячие овации – это дорого стоит!»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поблагодарил зрителей ледового шоу «Союз чемпионов» в Губкине.

«Спасибо, Губкин, за ваш прием! За ваши стоячие овации – это дорого стоит! И это незабываемо! Для шоу «Союз чемпионов» Плющенко большая честь выступать для вашего региона!» – написал Плющенко в соцсетях.

«Когда на нашем шоу «Союз чемпионов» Плющенко после выступления Саши (сына двукратного олимпийского чемпиона – Sports.ru) с Шаманом (российским музыкантом – Sports.ru) зал в Губкине встал, то слезы материнской гордости переполнили меня, я посмотрела на Женю и увидела те же эмоции…

Этот номер посвящается Героям России! Губкин, спасибо ! Это уже второй город после Тулы, где зрители встают! Спасибо вам за вашу любовь, за потрясающие игрушки для Саши! Он счастлив и горд , что его так любят его зрители», – написала продюсер Яна Рудковская, опубликовав видео с выступлением Александра Плющенко в ледовом шоу.

В Губкине прошло ледовое шоу Плющенко «Союз чемпионов»: выступили Трусова, Косторная, Алиев, Жилина, Самарин и другие