Рудковская опровергла информацию о госпитализации Плющенко из-за проблем с сердцем

Продюсер Яна Рудковская опровергла информацию о госпитализации двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

В своем телеграм-канале Рудковская показала скриншот публикации, в которой утверждается, что бывший фигурист попал в больницу из-за проблем с сердцем – это якобы произошло во время модного показа в Санкт-Петербурге, на котором присутствовал Плющенко.

«Смотрите, как рождаются журналистские сплетни! В погоне за сенсацией люди перестали даже проверять факты! Профессия журналист потеряла в принципе свое истинное предназначение!

У нас теперь каждый суслик – агроном, а каждый блогер с 3 классами образования – цитируемый журналист!» – написала Рудковская.