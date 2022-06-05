Рудковская опровергла информацию о госпитализации Плющенко из-за проблем с сердцем

Теги Евгений Плющенко Яна Рудковская Фигурное катание

Продюсер Яна Рудковская опровергла информацию о госпитализации двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

В своем телеграм-канале Рудковская показала скриншот публикации, в которой утверждается, что бывший фигурист попал в больницу из-за проблем с сердцем – это якобы произошло во время модного показа в Санкт-Петербурге, на котором присутствовал Плющенко.

«Смотрите, как рождаются журналистские сплетни! В погоне за сенсацией люди перестали даже проверять факты! Профессия журналист потеряла в принципе свое истинное предназначение!

У нас теперь каждый суслик – агроном, а каждый блогер с 3 классами образования – цитируемый журналист!» – написала Рудковская.

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