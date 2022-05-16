Сочи и Краснодар в июне примут шоу Плющенко «Союз чемпионов»: выступят Трусова, Кондратюк, Туктамышева, Косторная и Коляда

Теги Евгений Плющенко сборная России Елизавета Туктамышева пары мужское катание женское катание Яна Рудковская Анастасия Мартюшева Михаил Коляда Елена Радионова Александр Самарин Дмитрий Алиев Елизавета Нугуманова Дмитрий Михайлов Александра Трусова Алена Косторная Гном Гномыч Марк Кондратюк ледовые шоу Фигурное катание

Ледовое шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Союз чемпионов» пройдет еще в нескольких городах.

11 июня фигуристы выступят в Сочи, 12 июня – в Краснодаре. Планируется, что туда приедут Александра Трусова, Марк Кондратюк, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Елизавета Нугуманова, Александр Самарин, Анастасия Мартюшева и Константин Гаврин, Дмитрий Михайлов, Александр Плющенко.

Ведущими шоу станут Яна Рудковская и Елена Радионова.

Как сообщает телеграм-канал Team Trusova Official, 4 июня «Союз чемпионов» также пройдет в городе Губкин. Полный состав участников пока не представлен.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные