Сочи и Краснодар в июне примут шоу Плющенко «Союз чемпионов»: выступят Трусова, Кондратюк, Туктамышева, Косторная и Коляда

Ледовое шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Союз чемпионов» пройдет еще в нескольких городах.

11 июня фигуристы выступят в Сочи, 12 июня – в Краснодаре. Планируется, что туда приедут Александра Трусова, Марк Кондратюк, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Елизавета Нугуманова, Александр Самарин, Анастасия Мартюшева и Константин Гаврин, Дмитрий Михайлов, Александр Плющенко.

Ведущими шоу станут Яна Рудковская и Елена Радионова.

Как сообщает телеграм-канал Team Trusova Official, 4 июня «Союз чемпионов» также пройдет в городе Губкин. Полный состав участников пока не представлен.