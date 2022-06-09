Татьяна Лебедева: «Трусовой большой респект, она вышла в сектор и не побоялась, что от нее будут ждать высокого результата»

Олимпийская чемпионка в прыжках в длину прокомментировала выступление фигуристки на турнире по легкой атлетике.

Трусова выступала в прыжках в длину. В лучше попытке он показала результат 4,19 м.

«Я бы не сказала, что Трусова — неподготовленный спортсмен. Она является серебряным призером Олимпиады. Ей нельзя быть неподготовленной. Другое дело, что она выступила в непривычном для себя виде спорта. Понятно, у нее нет определенной техники.

Я думаю, она прыгала, чтобы разгрузить голову. У них сейчас идет подготовительный период, а это как часть подготовки. Конечно, здесь результат — не самое главное. Если смотреть с точки зрения наших разрядных нормативов, понятно, что это не сильный результат. Но здесь была совсем другая задача.

Ей большой респект и уважуха, что она вышла в сектор и не побоялась, что от нее будут ждать высокого результата, перспективы. Главное, что она осталась жива, не получила травму. Риск травмы был, многие боялись этого, что она может завестись. Но она себя держала в руках, выполнила спокойные, естественные прыжки, как дети через лужу прыгают.

Мы не можем здесь ее судить. Если я выйду на каток, а мне скажут выполнить прыжок, то я не смогу подпрыгнуть, приземлиться на конек и не упасть. Молодец, что она решилась и популяризирует легкую атлетику. Хочу пожелать ей успехов, она хочет выполнить пятерной прыжок. Надеюсь, у нее это получится, в том числе, с помощью легкой атлетики», — заявила Лебедева.

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