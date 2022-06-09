Татьяна Тарасова: «Все большие достижения у Трусовой еще впереди. Она разносторонняя и талантливая девочка во всем»

Теги Татьяна Тарасова прыжки в длину сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила решение Александры Трусовой продолжить спортивную карьеру.

«Все большие достижения у нее еще впереди», – сказала Тарасова.

Сегодня фигуристка выступила на турнире по прыжкам в длину в Москве. После соревнований она сообщила, что готовится к новому сезону в обычном режиме.

«Она разносторонняя и талантливая девочка во всем. Хочется поздравить ее тренера. Это очень хорошая работа тренера», – отметила заслуженный тренер СССР, комментируя участие Трусовой в легкоатлетическом турнире.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные