Татьяна Тарасова: «Все большие достижения у Трусовой еще впереди. Она разносторонняя и талантливая девочка во всем»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила решение Александры Трусовой продолжить спортивную карьеру.

«Все большие достижения у нее еще впереди», – сказала Тарасова.

Сегодня фигуристка выступила на турнире по прыжкам в длину в Москве. После соревнований она сообщила, что готовится к новому сезону в обычном режиме.

«Она разносторонняя и талантливая девочка во всем. Хочется поздравить ее тренера. Это очень хорошая работа тренера», – отметила заслуженный тренер СССР, комментируя участие Трусовой в легкоатлетическом турнире.