Трусова о планах в легкой атлетике: «Попробовать прыжки с шестом прикольно. Но я боюсь назад упасть»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о дальнейших планах в легкой атлетике.
Сегодня спортсменка выступила на турнире по прыжкам в длину в Москве.
– Может, еще в высоту попробуешь прыгнуть?
– В высоту… Вот с шестом прикольно, мне кажется. Но я боюсь назад упасть. А просто в высоту, не знаю…
– Все видели Марка Кондратюка. Как он отнесся к твоей идее?
– Да я не знаю. Он всегда поддерживает. Приехал поддержать, посмотреть, интересно…
– Из фигуристов никто не писал, не хотели вписаться в эту историю?
– Просто спрашивали все. Потому что это было очень такой… новостью. Хотя не вижу в этом ничего такого.
– Как тренеры отреагировали?
– Была на тренировке на сборах два раза. Мы не разговаривали на эту тему. Но они же знают, что я сюда пришла попробовать.
– Не страшно было травму получить?
– Мне не страшно никогда травму получить.
– Но было бы обидно, наверное.
– Олимпийский сезон прошел. Я хочу пробовать новое, независимо от последствий.
– Обычно говорят, что в прыжках в длину побеждают высокие девушки, под два метра ростом. Ты бы смогла тут себя попробовать?
– Я не знаю.
– Довольна результатом?
– Да. С каждым разом получалось все лучше. Ни разу не оступилась, все сделала по правилам, – ответила Трусова.
Трусова выступила в турнире по прыжкам в длину в Москве: лучший результат в четырех попытках – 4,19 м. Это норматив второго юношеского разряда
🚀 Трусова врывается в легкую атлетику и, конечно, будет прыгать – только в длину! А видели, как она догоняла Плющенко в спринте?