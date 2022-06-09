Трусова о планах в легкой атлетике: «Попробовать прыжки с шестом прикольно. Но я боюсь назад упасть»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о дальнейших планах в легкой атлетике.

Сегодня спортсменка выступила на турнире по прыжкам в длину в Москве.

– Может, еще в высоту попробуешь прыгнуть?

– В высоту… Вот с шестом прикольно, мне кажется. Но я боюсь назад упасть. А просто в высоту, не знаю…

– Все видели Марка Кондратюка. Как он отнесся к твоей идее?

– Да я не знаю. Он всегда поддерживает. Приехал поддержать, посмотреть, интересно…

– Из фигуристов никто не писал, не хотели вписаться в эту историю?

– Просто спрашивали все. Потому что это было очень такой… новостью. Хотя не вижу в этом ничего такого.

– Как тренеры отреагировали?

– Была на тренировке на сборах два раза. Мы не разговаривали на эту тему. Но они же знают, что я сюда пришла попробовать.

– Не страшно было травму получить?

– Мне не страшно никогда травму получить.

– Но было бы обидно, наверное.

– Олимпийский сезон прошел. Я хочу пробовать новое, независимо от последствий.

– Обычно говорят, что в прыжках в длину побеждают высокие девушки, под два метра ростом. Ты бы смогла тут себя попробовать?

– Я не знаю.

– Довольна результатом?

– Да. С каждым разом получалось все лучше. Ни разу не оступилась, все сделала по правилам, – ответила Трусова.

Трусова выступила в турнире по прыжкам в длину в Москве: лучший результат в четырех попытках – 4,19 м. Это норматив второго юношеского разряда

🚀 Трусова врывается в легкую атлетику и, конечно, будет прыгать – только в длину! А видели, как она догоняла Плющенко в спринте?