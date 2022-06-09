Алексей Ягудин: «С большим интересом буду следить за успехами Трусовой в рамках Недели легкой атлетики. Ее участие как минимум поднимет рейтинг фестиваля»

Теги Алексей Ягудин сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о предстоящем участии Александры Трусовой в Неделе легкой атлетики, которая проходит в Москве с 7 по 13 июня.

«Наши национальные таланты многогранны, возможности человека безграничны. Что уж говорить о Саше Трусовой, «русской ракете», королеве прыжков, которая раз за разом штурмует новые горизонты.

Ее участие как минимум поднимет рейтинг фестиваля – фигурное катание находится в топе, к Трусовой приковано огромное внимание.

Почему бы и нет? С большим интересом буду следить за ее успехами в секторе в рамках Недели легкой атлетики», – сказал Ягудин.

🚀 Трусова врывается в легкую атлетику и, конечно, будет прыгать – только в длину! А видели, как она догоняла Плющенко в спринте?

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