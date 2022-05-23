Ягудин об отношениях Трусовой и Кондратюка: «Пускай обсуждают. Мне вообще все равно, кто с кем спит – главное, были бы результаты»

высказался об отношениях и .

– Главная новость по итогам межсезонья, судя по резонансу – Трусова и Кондратюк, их отношения. Нормально, что больше всего обсуждают не прыжки, а личную жизнь?

– Да и пускай обсуждают. Мне это как-то…

– Неинтересно?

– Там все такие говорят: «Ой, а было ли это сюрпризом?» Мне вообще все равно, кто с кем спит – главное, были бы результаты. Если им нравится проводить время вместе – да пожалуйста.

Тоже могу сказать – немножко неожиданно, но блин, прикольно! Они такие два еще ребенка, мне кажется. Дети.

Не отношения взрослых людей, а знаете... И Сашка такая в меру стеснительная, и Кондратюк тоже по-детски реагирует еще на многие вещи. Слушайте, ну вместе и вместе.

– А любовь и отношения играют в плюс на результат? По вашему опыту, может быть?

– Татьяна Тарасова мне всегда говорила: «Леша, не надо спать в период соревнований! Теряешь энергию! Девочкам это, конечно, в плюс, мальчикам в минус, не надо».

Не знаю. Бывает, ты настолько окрылен – помню, когда в школе мне кто-то нравился, я прям с утра хотел какую-то рубашечку надеть, зубы почистить еще раз, чтобы они побелее были. Эти отношения, условная любовь, она тебя толкает. Может помочь, а кто-то утомится под этим давлением.

Но Трусова гиперинтересна СМИ, Кондратюк после Олимпиады – тоже. Было бы странно, если бы не писали. Я бы уже начал задумываться: «Что-то здесь не так», – сказал олимпийский чемпион 2002 года.

Давно ли вместе Трусова и Кондратюк? Зачем Тутберидзе поехала в США? Как самый сложный прыжок покорился Малинину, а не Ханю?