Алексей Ягудин: «Фанатов Ханю понять невозможно, и разговаривать с ними бесполезно. Любовь и подражание кому-то вызывают сдвиги в голове»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал о перепалках с болельщиками других фигуристов в соцсетях.

– В социальных сетях у вас идут активные переговоры с японскими фанатами Юдзуру Ханю. Что не поделили?

– Наверное, это продолжение истории с Сашей Трусовой, когда я просто поделился своими мыслями, а болельщики резко отреагировали. И то же самое я сделал в случае с Ильей Малининым, когда сказал, что это первый чистейший четверной аксель, выполненный человеком.

Возьмем музыку. Там есть только семь нот, сложно придумать что-то новое. Но нет, постоянно создаются новые хиты. Вот и в случае с Малининым у нас возник новый хит. Посмотрим, что будет дальше. Одно дело быть королем тренировок, а показывать что-то на соревнованиях — уже другое.

Мы видим по социальным сетям, что Малинин стал королем тренировок. Чего только стоит каскад 4-4! Наверное, Панин-Коломенкин у себя перевернулся. А про четверной аксель Алексей Николаевич Мишин говорил, что на его веку этот прыжок чисто не сделает никто. А тут, пожалуйста, получите!

Что касается фанатского движения – любовь и подражание чему-то или кому-то вызывают сдвиги в голове. Фанатов Ханю понять невозможно, и разговаривать с ними бесполезно.

У популярных фигуристов есть яростные фан-клубы – «кроме Ханю для нас ничего не существует», «кроме Трусовой для нас ничего не существует», «не существует ни Валиевой, ни Щербаковой, ни Медведевой» и так далее. Это кланы, лагеря в соцсетях.

И с такими людьми я обожаю общаться! Они говорят про Юдзуру, а я им в ответ: «А кто это?». И они на полном серьезе начинают рассказывать про него. Потом пишут иероглифы, я в ответ просто печатаю набор букв.

Мне пишут, а я переспрашиваю: «Кадзуко Танака?» (персонаж манги – Sports.ru). Они что-то «бла-бла-бла» и в конце «Юдзуру Ханю». Бывает, просто в ответ им копирую текст из английской Википедии про жизнь муравья. Потому что с ними бесполезно разговаривать.

Но от своих слов про Малинина я не отступлюсь. Считаю, что я сказал абсолютно правильно, не уменьшая значимость достижений спортсмена.

– Это вы и про случай с Малининым, и с Трусовой?

– Да. Это касается и Саши, и Юдзуру. Он вообще единственный взял два олимпийских золота в личке, просто низкий поклон, это действительно крутой чувак. Но у меня есть свое мнение по поводу того, что происходило на Олимпиаде, и я его высказывал там.

Да, сказал, что он сумасшедший, просто у меня другое видение. Я не говорю, что делать четверной аксель было неправильно, не мне решать – не я выступаю, я комментирую.

Но на мой взгляд, когда ты понимаешь, что тебе не выиграть, ты придумываешь себе какую-то причину, мол, а я пойду на четверной аксель, буду первым, я раздвигаю какие-то границы! Да какие ты границы раздвигаешь, если у тебя этого элемента даже на тренировках нет?

Я ходил на все абсолютно тренировки, и я вижу, когда у человека, даже если он не делает что-то, есть элемент. Но тут было понятно, что этого элемента нет, причем даже близко.

Кстати, по поводу Саши Трусовой, я потом посмотрел первоисточник, к сожалению, часто у меня так получается – надо читать, откуда что пошло. Да, я сказал – а не хочешь ли хотя бы короткую с тройным акселем чисто катать?

Может, пожертвовать своим стремлением зайти в какие-то книги с очередным рекордом, а просто катать чуть меньше четверных? Неужели не хочется золотую медаль? Но и слова Саши были на самом деле не совсем ее.

– Ну, это был ответ на вопрос.

– Именно. «Просто попробовать – ну да». В первоисточнике затронуто было вскользь. А другие СМИ преподнесли, что она теперь чуть ли не разучивает пятерной.

Тем не менее, считаю, мы видели абсолютно нормальную, здоровую, человеческую и искреннюю реакцию Саши на Олимпиаде, когда, казалось бы, лучший прокат произвольной программы – и второе место. Чище она только в Челябинске на прокатах была.

И все говорят: «Как она могла себя так вести?» Это нормально абсолютно. Это то, что копится, что мы не показываем, потому что никто не должен это видеть. Действительно выплеск отчаяния. В случае Саши Трусовой, конечно, было полнейшее разочарование.

Возвращаясь к фанатам Ханю – я люблю такие приколы. Могу сразу послать на три буквы, я этого абсолютно не скрываю и не стесняюсь, и мне абсолютно не жалко, поверьте.

Когда приходят к тебе на страницу, по сути домой, и в твоем пространстве начинают хамить… Я ж ни к кому не захожу просто так и от балды не говорю, что у тебя там муж урод или мне не нравится твое ухо. Раз пришли, пожалуйста, получайте. Но я люблю с юмором, – сказал Ягудин.

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