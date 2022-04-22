Евгения Медведева: «Думаю, Трусова готова к пятерному прыжку. Это же Саша, она справится»

Двукратная чемпионка мира поделилась мнением о намерении Александры Трусовой исполнить пятерной прыжок.

– Алексей Ягудин считает, что Трусовой сначала надо без падений стабильно исполнять прыжок попроще. А потом уже замахиваться на пятерной. Он прав?

– На самом деле Алексей Ягудин очень много что говорит. Особенно у себя в социальных сетях. Я не знаю.

Много всего было сказано, прав или не прав? Я считаю, что не прав, потому что Саша довольно стабильно выполняет все свои четверные элементы. Если посмотреть на произвольную программу в личном зачете на Олимпийских играх, то она ее откатала безукоризненно и чисто.

Контент был выполнен хорошо: в определенном месте и в определенное время, поэтому почему бы не выучить пятерной, если человеку хочется? Это развитие нашего спорта. Почему надо быть против?

– На ваш взгляд, она готова к пятерному прыжку?

– Ой, думаю, она готова. Это же Саша, она справится, – сказала Медведева.

Александра Трусова: «Хочу попробовать выучить пятерной прыжок. Если получится, то сделать его раньше всех – не только среди женщин»

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