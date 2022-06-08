Кацалапов о кольце для Синициной: «Размер пальца я не знал и не представлял, как это выяснить. Посоветовался с нашей общей знакомой»

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Серебряный призер Пекина-2022 Никита Кацалапов рассказал, как выбирал кольцо для Виктории Синициной

«Когда я решил сделать Вике предложение, конечно, сразу подумал про кольцо. Но размер пальца я не знал и вообще не представлял, как это выяснить.

Посоветовался с нашей общей знакомой. В итоге она выдумала какую-то фотосессию, наплела Вике про то, что ищет аксессуары и нужен размер ее пальца.

В общем, план удался. Вика даже ничего не заподозрила.

Правда, потом оказалось, что она на безымянном пальце кольца никогда не носила, поэтому сказала размер среднего. Но ничего, все поправим», – написал Кацалапов в соцсети. 

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