Губерниев о помолвке Синициной и Кацалапова: «Любовь еще никогда не влияла плохо на карьеры людей. Только идиоты могут так думать»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев Никита Кацалапов Виктория Синицина Фигурное катание

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о помолвке чемпионов мира в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

«Замечательная новость, молодцы! Пожелаю им здоровья и много детей.

Любовь еще никогда не влияла плохо на карьеры людей. С каких пор любовь идет в минус спортсменам? Только идиоты могут так думать.

Если это настоящая искренняя любовь, то она не может сыграть в минус. Нужно порадоваться за ребят!» – сказал Губерниев.

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