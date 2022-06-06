Губерниев о помолвке Синициной и Кацалапова: «Любовь еще никогда не влияла плохо на карьеры людей. Только идиоты могут так думать»

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на новость о помолвке чемпионов мира в танцах на льду и Никиты Кацалапова.

«Замечательная новость, молодцы! Пожелаю им здоровья и много детей.

Любовь еще никогда не влияла плохо на карьеры людей. С каких пор любовь идет в минус спортсменам? Только идиоты могут так думать.

Если это настоящая искренняя любовь, то она не может сыграть в минус. Нужно порадоваться за ребят!» – сказал Губерниев.

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